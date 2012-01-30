Порошенко запустил программу государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы



Пётр Порошенко.

Источник: Петро Порошенко / Facebook Пётр Порошенко.Источник: Петро Порошенко / Facebook

Киев. 29 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018, 2019, 2020 годы".

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".

Контроль за выполнением данного решения СНБО, введенного в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

17 января 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т.д.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2018 году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Согласно госбюджету, государственное финансирование программ развития ОПК, в частности, по линии министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2018 году предусмотрено в размере 2 млрд 343,7 млн грн, что в три раза больше по сравнению с 2017 годом.