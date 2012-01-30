Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Порошенко запустил программу государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы

30.01.2018 Интерфакс-АВН 178 0
-1
Понравилась новость?
 0
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко.
Источник: Петро Порошенко / Facebook

Киев. 29 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018, 2019, 2020 годы".

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".

Контроль за выполнением данного решения СНБО, введенного в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

17 января 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т.д.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2018 году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Согласно госбюджету, государственное финансирование программ развития ОПК, в частности, по линии министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2018 году предусмотрено в размере 2 млрд 343,7 млн грн, что в три раза больше по сравнению с 2017 годом.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Минэкономразвития РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы