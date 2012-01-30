Автоматы АК-12 и АЕК-971 приняты на вооружение "на перспективу" - эксперт



Автоматы калибра 5,45 мм АК-12 и АЕК-971.

Источник: yandex.ru/images Автоматы калибра 5,45 мм АК-12 и АЕК-971.Источник: yandex.ru/images

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Массовой закупки новых российских автоматов - АК-12 и АЕК-971 - в ближайшее время не будет, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В понедельнике стало известно, что Минобороны РФ приняло на вооружение новые автоматы - разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

"Я думаю, что потребность есть у промышленности. Армия, скорее, их принимает на вооружение на перспективу", - прокомментировал решение Минобороны В.Мураховский.

"Крупных партий, сравнимых с советскими закупками, не будет. Скорее всего, речь пойдет о тысячах, в лучшем случае, десятках тысяч единиц. Это не будет массовая и быстрая замена", - сообщил он.

По его словам, вероятно, новые автоматы пойдут на вооружение не только Минобороны, но и отдельных частей Росгвардии и Погранслужбы ФСБ.

При этом В.Мураховский сообщил, что Минобороны, другие силовые ведомства будут вести модернизацию автоматов "Калашникова", которые лежат на складах.

В Росгвардии ранее сообщили "Интерфаксу", что в войска поступают модернизированные автоматы АК-74.

В понедельник официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что руководством военного ведомства принято решение принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

По сведениям издания, о решении объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал военно-научный комитет Сухопутных войск. Мероприятие состоялось 25 января в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В концерне "Калашников" ("Ростех") в понедельник подтвердили, что новые российские автоматы - АК-12 и АК-15 - приняты на вооружение. "Мы подтверждаем, что такое решение принято", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель концерна София Иванова.

14 декабря прошлого года глава "Калашникова" Алексей Криворучко сообщил "Интерфаксу", что испытания новых российских автоматов АК-12 и АК-15 завершены. "Все ждут подведения итогов", - сказал тогда А.Криворучко.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

В марте 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что АК-12 станет армейским автоматом, АЕК-971 - пойти на вооружение спецподразделений.

"Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова", - сказал тогда Д.Рогозин.

"Автоматы - разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос" ", - сообщил тогда вице-премьер.

"На АК-12 военнослужащий, в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач, сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это - крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12", - сказал Д.Рогозин.

"АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам", - говорил вице-премьер.