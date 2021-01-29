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Камазовцам проиндексируют оклады

29.01.2018 ПАО "КАМАЗ" 116 0
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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

В сентябре текущего года на «КАМАЗе» будет произведена очередная индексация тарифов и окладов на 5%.


О повышении размера окладов камазовцев сообщил заместитель генерального директора по управлению персоналом и оргразвитию Александр Ушенин. С 1 января в стране вступил в силу федеральный закон, согласно которому с 7800 до 9489 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это 85% от показателя прожиточного минимума трудоспособного населения. А с 1 января 2019 года МРОТ будет доведён до 100% прожиточного минимума.


«Минимальный тариф с учётом премии в ПАО «КАМАЗ» составляет 9731 рублей, что выше установленного МРОТ, – подчеркнул Ушенин. – Однако в Татарстане ориентиром для установления минимального размера оплаты труда является Соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ, Кабинетом Министров РТ о минимальной заработной плате в республике. Очередной такой документ подписан 18 января 2018 года и предусматривает увеличение минимальной заработной платы с 8848 до 10126 рублей».


Кроме того, в январе камазовцы получили так называемую 13-ю зарплату. Выплата единовременного вознаграждения в размере одного тарифа/оклада с учётом отработанного каждым работником времени в компании в течение года стала возможна благодаря положительному финансовому результату компании за 2017 год. Общая сумма выплаты вознаграждения по компании составила 355 млн. рублей.


Ранее индексация тарифов и окладов работников группы технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» была произведена в октябре 2017 года.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ

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