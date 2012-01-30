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Иранский истребитель-невидимка "Qaher" проходит предполетные испытания

30.01.2018 Iran.ru 440 0
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Qaher F-313
Прототип иранского истребителя (ранее был известен как Qaher F-313).
Источник: theaviationist.com

Бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан объявил, что истребитель "Qaher" ("Завоеватель"), который был разработан и изготовлен отечественными иранскими специалистами по технологии "Стелс", проходит предполетные испытания.

Выступая в субботу перед информационным агентством Tasnim News, генерал указал на процесс развития "Кахера" и сказал, что истребитель предназначен для проведения небольших миссий по авиационной поддержке.

Он проходит предполетные испытания, сказал он, добавив, что одним из тестов, которые должен пройти самолет, является быстрое руление.

Дехкан также указал на создание еще одного иранского реактивного самолета, названного "Kowsar-88", заявив, что он также проходит тестирование на предмет быстрого руления, готовясь к взлету.

Иранский истребитель "Qaher-313" был представлен в феврале 2013 года. Самолет, изготовленный по технологии "Стелс" может взлететь и приземлиться на коротких взлетно-посадочных полосах.
29.01.2018
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Страны
Иран
Продукция
Qaher-313

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