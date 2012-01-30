Первый в РФ сверхзвуковой гражданский самолет может быть спроектирован за семь-восемь лет



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По данным Минпромторга, такой самолет сможет вместить до 50 человек

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Первый в современной истории РФ сверхзвуковой административный самолет (бизнес-джет) может быть спроектирован за семь-восемь лет при наличии задела по двигателю, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Такой самолет сможет вместить до 50 человек.

"На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около семи-восьми лет при наличии задела по силовой установке", - сказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"[Общий] спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне 20-30 машин при цене $100-120 млн. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным", - заявили в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что российская авиапромышленность фактически снова вернулась к идее создания сверхзвукового самолета. 26 января свой первый полет совершил сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 "Петр Дейнекин". За полетом наблюдал президент РФ Владимир Путин. Тогда же президент предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

Возвращение к идее полетов на сверхзвуковых самолетах

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, руководит разработкой и созданием всех гражданских и военных самолетов РФ) уже ведет разработку сверхзвукового пассажирского самолета, в котором могут быть использованы наработки Ту-160, сообщали в пресс-службе корпорации.

Кроме того, в ноябре прошлого года заместитель гендиректора "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов сообщал ТАСС, что авиастроитель работает над созданием сверхзвукового бизнес-джета на 25 пассажиров.

России под силу создать сверхзвуковой самолет самостоятельно, без участия иностранных партнеров. Такое мнение ТАСС высказал главный редактор Aviaru Network Роман Гусаров.

"Технологически такой проект возможен. Россия может создать его сама, без участия иностранных партнеров. Однако, в виду высокой стоимости реализации проекта, следует изучить рынок и понять, есть ли достаточный потенциальный спрос на самолеты такого класса, который позволит окупить данный проект", - сказал Гусаров.

Эра сверхзвуковых самолетов в XX веке

Сверхзвуковой пассажирский самолет пытались создать в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР работа над созданием такого самолета началась в начале 1960-х. До массового производства и коммерческого использования дошли только два проекта - российский Ту-144 и французско-британский Concorde.

Ту-144 выпускался на Воронежском авиационном заводе (ныне - ПАО "ВАСО", входит в ОАК). Всего с 1972 по 1984 год было произведено 17 серийных машин, с 1977 года эксплуатантом машин был "Аэрофлот". Коммерческое использование Ту-144 продолжалось всего семь месяцев. "Аэрофлот" прекратил полеты на этом самолете после катастрофы опытного экземпляра Ту-144Д. Также среди причин называлась и нерентабельность перелетов. Билеты на рейсы на Ту-144 стоили в 1,5 раза выше обычных, но даже такая высокая стоимость не покрывала эксплуатационных затрат.

Самолет Concorde был снят с коммерческой эксплуатации авиакомпанией Air France также после катастрофы 25 июля 2000 года при вылете из аэропорта "Шарль де Голль" (погибли 113 человек). Авиакомпания British Airways тогда решила продолжить полеты, но сертификат летной годности Concorde был отозван уже 16 августа. Модернизировать самолет и восстановить полеты пытались вплоть до 2003 года, но попытки успехом так и не увенчались.

Производство бизнес-джетов в РФ

На данный момент в РФ производится бизнес-верcия самолета Sukhoi Super Jet-100 ( Sukhoi Business Jet). Его, например, эксплуатируют казахские заказчики. VIP-версия самолета используется МЧС России, тайскими заказчиками, швейцарской компанией Comlux.

Также, как сообщал ТАСС президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов, VIP-версия российского самолета МС-21 (совершил первый полет в конце мая 2017 года, коммерческая эксплуатация еще не началась) может появиться в 2022 году.