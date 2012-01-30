Армения получила противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э"
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Ракеты ПТРК "Корнет-ЭМ".
Источник: Фото пользователя ВПК.name
Как сообщает веб-ресурс REGNUM , в ходе прошедшего 28 января 2018 года в Гюмри (Армения) в честь Дня армии показа техники и вооружения армянских вооруженных сил, в числе прочего, был впервые продемонстрирован противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 "Корнет-Э" российского производства. По всей видимости, комплексы "Корнет-Э" были поставлены из России в числе партий вооружения, получаемых Арменией в счет предоставленного российской стороной государственного экспортного кредита в сумме до 200 млн долл на закупку российского вооружения и военной техники по соглашению от 26 июня 2015 года.
Напомним, что Азербайджан приобрел партию из 100 ПТРК "Корнет-Э" еще по контракту 2008 года, и в дальнейшем, возможно, получал дополнительные партии этих комплексов.
Видео церемонии и показа в Гюмри:
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29.01.2018
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