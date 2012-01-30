Американцы приостановили техническую поддержку танков Abrams иракской армии

Как сообщила 28 января 2018 года иракская газета "Al Ghad Press" , американская корпорация General Dynamics c конца 2017 года прекратила осуществление программы технической и сервисной поддержки парка танков М1А1М Abrams иракской армии на своей технической базе в аэропорту Ал Матана в Багдаде. Это произошло в ответ на выявившиеся нарушения Ираком контрактного соглашения о получении этих танков, выразившиеся прежде всего в передаче минимум двух танков Abrams из состава иракской армии проиранскому шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации"). Сообщается, что General Dynamics ранее неоднократно информировала иракское правительство о недопустимых с ее точки зрения фактах передачи танков Abrams вооруженным группировкам, не входящим в состав иракской армии.

Танк M1A1 Abrams иракской армии, использовавшийся иракской шиитской вооруженной группировкой "Катаиб Хезболла", январь 2015 года (с) кадр видео с www.youtube.com

Все американские сотрудники технической базы General Dynamics в аэропорту Ал Матана убыли в США еще в конце 2017 года формально на рождественские каникулы и до сих пор не вернулись в Ирак. По требованию американской компании, правительство Ирака изъяло один танк Abrams у ополчения "Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар и обещало вернуть его на базу компании в начале февраля. До этого американская сторона отказывается вести какие-либо работы на базе.

General Dynamics также угрожала "окончательным уходом из Ирака", если выяснится, что "одно государство региона, поддерживающее ополчение "Хашд аш-Шааби" [то есть Иран], имело доступ к танкам Abrams или воспроизвело какие-либо их компоненты.

Ранее иракские курды жаловались на применение ополчением "Хашд аш-Шааби" полученных от иракской армией танков Abrams, автомобилей HMMWV и другой техники американского производства в боевых действиях против курдских формирований в районе Эрбиля в октябре 2017 года. Тогда курдам, по их заявлениям, удалось уничтожить два танка М1А1М шиитского ополчения [достоверно подтверждено уничтожение курдами с применением ПТРК MILAN одного танка Abrams 20 октября - возможно, что второй танк теперь и изъят у ополчения].

Согласно публикации газеты, в ходе боевых действий против "Исламского Государства" в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении, чем и занималась General Dynamics на технической базе в Ал Матана [непонятно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки].

Со стороны bmpd укажем, что всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams. Американская сторона поставила новой иракской армии первые 140 танков М1А1М (модифицированные М1А1 из наличия) с августа 2010 по февраль 2011 года по соглашению от августа 2008 года общей стоимостью 2,16 млрд долл. В 2013 году Ираку были поставлены еще шесть дополнительных танков М1А1М, а в феврале 2015 года - еще шесть М1А1 для восполнения потерь. Танками М1А1М штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии - наиболее "тяжелого" соединения новой иракской армии (еще три полка 9-й дивизии имели танки Т-72М1). Штатный состав танкового полка составляет 35 танков - два танка в управлении полка и по 11 танков в трех танковых ротах (в каждой роте три взвода по три танка плюс два танка в управлении роты).

В декабре 2014 года было обнародовано уведомление Пентагона о предстоящей поставке Ираку еще 175 модернизированных танков M1A1 из наличия, однако сведения о его реализации отсутствуют.

Уже в начале января 2015 года журнал "Jane's Defense Weekly" cообщал, что из 146 танков М1А1М, полученных тогда иракской армией, к тому времени в боевых действиях против "Исламского Государства" было потеряно либо выведено из строя 28 машин.

Также заметим, что сообщения об использовании переданных иракской армии танков Abrams различными иракскими прошиитскими милициями появлялись уже неоднократно, Так, еще в начале 2015 года один танк Abrams использовался шиитской группировкой "Катаиб Хезболла".