«Совкомфлот» получил многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков»
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Многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков».
Источник: Фото из открытых источников
26 января на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт многофункционального судна ледового класса «Евгений Примаков» проекта Aker ARC 121.
«Евгений Примаков» завершает серию из 4-х судов ледового класса, построенных в Хельсинки для крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и предназначеных для обслуживания буровых платформ в рамках проекта «Сахалин-2». Судно с заводским номером 514 было заложено в 2016 году и первоначально называлось «Михаил Лазарев». В агусте прошлого года судно было спущено на воду, а 25 ноября вышло на ходовые испытания.
Теперь «Совкомфлот» обладает 10-ю специализированными судами ледового класса и является по этому показателю мировым лидером!
Серия:
№ 511 — заложено 17.12.15 — спущено 30.06.16 — передано 02.03.17 — «Геннадий Невельской»
№ 512 — заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 — передано 15.06.17 — «Степан Макаров»
№ 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — передано 11.10.17 — «Фёдор Ушаков»
№ 514 — заложено в 2016 году — спущено 08.2017 — передано 26.01.18 — «Евгений Примаков»
Технические характеристики:
- Водоизмещение (полное): 12984 т.
- Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.
- Максимальная скорость хода: 16 узлов
- Мощность: 13 МВт
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29.01.2018
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