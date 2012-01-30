«Совкомфлот» получил многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков»



Многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков».

Источник: Фото из открытых источников Многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков».Источник: Фото из открытых источников

26 января на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт многофункционального судна ледового класса «Евгений Примаков» проекта Aker ARC 121.

«Евгений Примаков» завершает серию из 4-х судов ледового класса, построенных в Хельсинки для крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и предназначеных для обслуживания буровых платформ в рамках проекта «Сахалин-2». Судно с заводским номером 514 было заложено в 2016 году и первоначально называлось «Михаил Лазарев». В агусте прошлого года судно было спущено на воду, а 25 ноября вышло на ходовые испытания.

Теперь «Совкомфлот» обладает 10-ю специализированными судами ледового класса и является по этому показателю мировым лидером!

Серия:

№ 511 — заложено 17.12.15 — спущено 30.06.16 — передано 02.03.17 — «Геннадий Невельской»

№ 512 — заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 — передано 15.06.17 — «Степан Макаров»

№ 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — передано 11.10.17 — «Фёдор Ушаков»

№ 514 — заложено в 2016 году — спущено 08.2017 — передано 26.01.18 — «Евгений Примаков»

Технические характеристики: