Китай пытался купить Ту-160
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Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
"Военный Паритет", 29 янв. 2018 – Китайские СМИ публикуют фото полета первого бомбардировщика Ту-160М, построенного на заводе в Казани (республика Татарстан, Россия).
В начале 1990-х годов Китай почти добился согласия со стороны России на поставку бомбардировщика Ту-160, но в этот процесс резко вклинились США и потребовали от Москвы отказать Пекину в этой просьбе. Затем Китай начал искать подходы к Украине и направил туда делегацию по покупке Ту-160. Но здесь противодействовали уже власти России, которые настаивали на том, чтобы Киев не продал бомбардировщики. Для усиления своей позиции Россия предложила Украине выгодную сделку по газу в обмен на возврат бомбардировщиков.
"Очень жаль!", пишет китайский источник.
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29.01.2018
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Военкор
193
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№1
30.01.2018 05:43
Не думал что такое скажу, но "спасибо вам америкосы". Такие технологии китайцам передавать нельзя!
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Байкал57
607
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№2
30.01.2018 08:40
Как бы половину новых Лебедей продать им с гарантией, что двигатели наши навечно, в обмен на две трубы с газом, новая ситуация , Шанхай несбыточная мечта европейца и американца для ПМЖ, Нью Йорк это город чернокожих, белым бежать некуда, кроме Китая, а они не всех пущают.
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gerrfrost
3221
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№3
30.01.2018 09:18
Цитата, Военкор сообщ. №1
Не думал что такое скажу, но "спасибо вам америкосы". Такие технологии китайцам передавать нельзя!Поддерживаю...
Но, вот, снова возникают вопросы, начинают терзать смутные сомнения...
Сейчас запустят серию ТУ-160... Где гарантия, что не начнут продавать в Китай? Пример С-400 и СУ-35, как бы, намекает...
Бабло победило зло, типа ничего личного, просто бизнес...
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gvinpin
227
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№5
30.01.2018 09:56
В Китае, как и в России нестабильная политическая система. Поэтому Запад и Россию и Китай побаиваются. На Западе стабильная двух/трех-партийная система. В Китае коммунисты рано или поздно уйдут и непонятно кто заполнит вакуум власти.
В России Путин рано или поздно уйдет. И непонятно какая Россия будет при новой власти.
Поэтому не хотят они такие игрушки в России и в Китае.
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