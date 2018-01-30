Китай пытался купить Ту-160

gvinpin 227

№5 30.01.2018 09:56 В Китае, как и в России нестабильная политическая система. Поэтому Запад и Россию и Китай побаиваются. На Западе стабильная двух/трех-партийная система. В Китае коммунисты рано или поздно уйдут и непонятно кто заполнит вакуум власти.

В России Путин рано или поздно уйдет. И непонятно какая Россия будет при новой власти.

Поэтому не хотят они такие игрушки в России и в Китае.