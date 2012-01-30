Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15
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Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
В пресс-службе концерна "Калашников" уточнили, что автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Калашников".
"Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты", - сказали в пресс-службе.
В прошлом году генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены. Тогда он отмечал, что концерн готов начать серийные поставки в 2018 году, однако контракта на серию тогда не было. Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.
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29.01.2018
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