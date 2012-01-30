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Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15

30.01.2018 ТАСС 649 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

В пресс-службе концерна "Калашников" уточнили, что автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Калашников".

"Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены. Тогда он отмечал, что концерн готов начать серийные поставки в 2018 году, однако контракта на серию тогда не было. Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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