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В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов

30.01.2018 Российская газета 572 0
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КРММ-06
Военнослужащие ВС РФ осваивают робот КРММ-06.
Источник: rg.ru

Россия обогнала США в развитии беспилотных боевых систем, констатировал военный обозреватель Самуэль Бендетт.

Российские инженеры практически догнали заокеанских коллег по летающим разведывательным беспилотникам: промышленность серийно выпускает БПЛА собственной разработки "Элерон" и лицензионные "Застава" и "Форпост". От американских аналогов они отличаются меньшими габаритами, простотой конструкции и дешевизной. Благодаря последнему свойству их не жалко потерять в бою, запустив замен новый - пишет Бендетт в статье, опубликованной Defence One.

Сокращает Россия и отставание в части ударных беспилотников - летом 2017 года был показан аппарат "Орион" с большой продолжительностью полета и способностью нести оружие. А к 2020 году российская армия получит ударные беспилотники тяжелого класса от концернов "Сухого" и "МиГ". Кроме того, Минобороны России ведет переговоры о создании роев миниатюрных дронов, объединенных искусственным интеллектом и способностью сообща выполнять сложные задачи, пишет Бендетт.

Если спуститься с небес на землю, то преимущество российских технологий станет очевидным. Америка непростительно отстала в разработке беспилотных машин поддержки пехоты и инженерных роботов, считает эксперт. В первую очередь это связано с этическими вопросами применения оружия искусственным интеллектом и опасениями "бунта машин".

Между тем армия России уже вовсю использует саперных роботов "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера" - в том числе в боевых условиях в Сирии. Проходят испытания тяжелые боевые платформы "Уран-9" и "Вихрь", вооруженный крупнокалиберным пулеметом робот среднего класса "Нерехта" и универсальный гусеничный беспилотник "Платформа-М".

"Восстания" боевых машин российские инженеры не страшатся, поскольку принятие решения о применения оружия оставлено за человеком еще на стадии проектирования.

- Вопрос поражения цели сегодня искусственно отрезан от машины. Эта задача сознательно оставлена за человеком и, думаю, такое положение вещей сохранится еще долгое время, - рассказал глава предприятия-разработчика роботов семейства "Уран" Дмитрий Остапчук.

В российских роботах предусмотрены и другие нештатные ситуации - когда из-за ошибок в программном обеспечении или неисправностей машина производит какие-то действия без команды или, к примеру, едет не туда.

- Подобных случаев у зарубежных конкурентов очень много, но в "Ураны" вставлены соответствующие предохранители, - заверил Остапчук.

Россия устранила разрыв в развитии автономных систем и движется вперед быстрыми темпами. Америке давно пора задуматься об этом, резюмирует Бендетт.


Антон Валагин
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Нерехта РТК
Орион БПЛА
Скарабей РДК
Уран-6
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
Робот

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