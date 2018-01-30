СМИ: РФ начнет разработку военно-транспортного Ил-276 в 2020 году



Двигатель ПД-14.

Источник: rg.ru Двигатель ПД-14.Источник: rg.ru

В средствах массовой информации появилась информация о том, что Россия планирует начать разработку нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в 2020 году. В частности Defense Blog сообщает, что конструировать новый самолет будут в Авиационном комплексе им. Ильюшина. Минобороны подпишет соответствующее соглашение с ним в ближайшее время.

Новый двухмоторный военно-транспортный самолет будет иметь грузоподъемность до 20 тонн на дальности 2 тысячи километров. Его скорость - от 750 до 800 километров в час. Машину можно будет эксплуатировать в сложных климатических условиях, на грунтовых и высотных аэродромах как в дневное, так и в ночное время.

Сообщается также, что первый самолет будет выпущен с двигателями PS-90A-76, но в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14. Выпускать Ил-276 будут на заводе "Авиастар" в Ульяновске.

Кстати, еще в прошлом году об этом сообщал и руководитель программы перспективного самолета в "Ильюшине" Игорь Бевзюк. Он сказал, что с декабря 2017 года конструкторы приступят к эскизному проектированию Ил-276. Бевзюк отмечал, что времени остается не так много - надо успеть к 2023 году. Именно тогда начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Ил-276 должен прийти им на смену.

Аэродинамики ФГУП "ЦАГИ" испытали Ил-276 на взлетно-посадочных режимах с отклоненной механизацией крыла — https://t.co/5Af5xnErUO pic.twitter.com/ppIfunLPy2

- СоюзМаш Подмосковья (@SouzMashMO) 26 декабря 2017 г.

Светлана Цыганкова