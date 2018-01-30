СМИ: РФ начнет разработку военно-транспортного Ил-276 в 2020 году
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Двигатель ПД-14.
Источник: rg.ru
В средствах массовой информации появилась информация о том, что Россия планирует начать разработку нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в 2020 году. В частности Defense Blog сообщает, что конструировать новый самолет будут в Авиационном комплексе им. Ильюшина. Минобороны подпишет соответствующее соглашение с ним в ближайшее время.
Новый двухмоторный военно-транспортный самолет будет иметь грузоподъемность до 20 тонн на дальности 2 тысячи километров. Его скорость - от 750 до 800 километров в час. Машину можно будет эксплуатировать в сложных климатических условиях, на грунтовых и высотных аэродромах как в дневное, так и в ночное время.
Сообщается также, что первый самолет будет выпущен с двигателями PS-90A-76, но в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14. Выпускать Ил-276 будут на заводе "Авиастар" в Ульяновске.
Кстати, еще в прошлом году об этом сообщал и руководитель программы перспективного самолета в "Ильюшине" Игорь Бевзюк. Он сказал, что с декабря 2017 года конструкторы приступят к эскизному проектированию Ил-276. Бевзюк отмечал, что времени остается не так много - надо успеть к 2023 году. Именно тогда начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Ил-276 должен прийти им на смену.
Аэродинамики ФГУП "ЦАГИ" испытали Ил-276 на взлетно-посадочных режимах с отклоненной механизацией крыла — https://t.co/5Af5xnErUO pic.twitter.com/ppIfunLPy2
- СоюзМаш Подмосковья (@SouzMashMO) 26 декабря 2017 г.
Светлана Цыганкова
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29.01.2018
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принадлежат Российская газета
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Алексей60
2515
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№1
30.01.2018 07:38
Цитата, q
Сообщается также, что первый самолет будет выпущен с двигателями PS-90A-76, но в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14А чего названия двигателей латинскими буквами? Совсем охренели?
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forumow
4278
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№2
30.01.2018 08:07
"Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски!"
Владимир Жириновский
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Алексей60
2515
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№3
30.01.2018 08:14
А при чём здесь английский?
Davayte pereydem na latinicu!))
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Hazzard
7378
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№4
30.01.2018 08:31
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
А чего названия двигателей латинскими буквами? Совсем охренели?
ИМХО. Потому что Defense Blog - анлоязычный блог, а гуглотранслейт сокращения не переводит. Ну и Светлана Цыганкова не стала заморачиваться и вникать, а написала как есть PS-90A-76 и PD-14. Пламенный привет редактору, а когда-то была приличная газета, хотя нет, вру, никогда не была. Официальный печатный орган Правительства Российской Федерации, с гороскопами, рекламными статьями про гомеопатию, судоку и бугагашечками.
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