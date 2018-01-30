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Медики ЗВО испытают автоперевязочную переднего края в зимних условиях

30.01.2018 РИА Новости 349 1
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Комплексные учения военных врачей. Архивное фото
Комплексные учения военных врачей. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военные медики Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) впервые опробуют перспективную автоперевязочную АП-3, предназначенную для помощи раненым на переднем крае ведения боевых действий, в ходе полевого выхода в Московской области, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его информации, перспективный образец на базе автомобиля КамАЗ поступил в ЗВО в рамках войсковых испытаний. АП-3 представляет собой перевязочный модуль изменяемого объема, оснащенный пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

"Военнослужащие медицинского подразделения гвардейского танкового объединения ЗВО впервые опробуют новейшую автоперевязочную АП-3 в зимних полевых условиях Московской области. Она будет развернута в рамках полевого выхода, все ее заявленные характеристики будут проверены на максимальном уровне", - сказал Мугинов.

Он отметил, что в испытаниях новейшего модуля примут участие ветераны медицинской службы.

"Автоперевязочная позволяет доставить силы и средства медицинской службы к передовому краю или в район массовых санитарных потерь для оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий или в чрезвычайных ситуациях. Пропускная способность достигает пяти-семи раненых в час, а запас медицинского имущества обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме", - заключил представитель ЗВО.
29.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3464
№1
30.01.2018 07:01
Tакая АП-3 в каждом боевом батальоне должна быть, а  не одна на армию.
Давно уже предлагают мобильные полевые  госпитали из складывающихся конструкций
Но в войсках по прежнему имеют только стандартные госпитальные палатки  образца второй мировой...
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