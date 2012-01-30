Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Турция начала применять в Сирии свои самые мощные 203-мм гаубицы

30.01.2018 Российская газета 374 0
-2
Понравилась новость?
 0
М110А2
203-мм самоходные гаубицы американского производства М110А2.
Источник: rg.ru

В ходе боевой операции против курдских формирований турецкая армия задействовала свои самые мощные артиллерийские орудия. Речь о 203-мм самоходных гаубицах американского производства М110А2.

Эти 28-тонные САУ способны бить снарядами весом более 92 кг на дистанцию почти в 23 км. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 30 км.

Общая длина самоходки составляет более 10 м. Мощность дизельного двигателя - 405 л.с. Запас хода - 520 км. Расчет - 5 человек.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, привлечение к операции "Оливковая ветвь" самых тяжелых самоходных гаубиц, что имеются у Турции, не вызывает удивления. Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.

"Они оборудовали бетонные долговременные огневые точки и наблюдательные башни, подземные ходы снабжения. Поэтому для уничтожения этих укреплений 203-мм гаубицы подходят идеально", - поясняет Лямин.

М110 долгое время были основой дальнобойной артиллерии США и других стран НАТО. Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы.

203-мм монстры активно использовались во время Вьетнамской войны, конфликтов на Ближнем Востоке, многолетней бойни между Ираном и Ираком. Не обошлись без данных самоходок и в период операции многонациональных сил против Ирака в начале 1991 года.

В 90-е годы XX века американцы и большая часть стран НАТО сняли с вооружения эти самоходки. Основная причина - желание унифицировать калибр ствольной артиллерии. В качестве единого стандарта были выбраны 155-мм орудия.

Однако Турция и Греция решили от этих САУ не избавляться. М110 продолжают оставаться на вооружении ряда стран Азии и Африки.

В то же время военные специалисты считают, что М110А2 по всем характеристикам значительно уступает российской самоходной пушке 2С7М "Малка" и способна эффективно действовать лишь в конфликтах типа сирийского.


Алексей Моисеев
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Греция
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
2С7 Пион
Проекты
NATO
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы