Турция начала применять в Сирии свои самые мощные 203-мм гаубицы



203-мм самоходные гаубицы американского производства М110А2.

Источник: rg.ru 203-мм самоходные гаубицы американского производства М110А2.Источник: rg.ru

В ходе боевой операции против курдских формирований турецкая армия задействовала свои самые мощные артиллерийские орудия. Речь о 203-мм самоходных гаубицах американского производства М110А2.

Эти 28-тонные САУ способны бить снарядами весом более 92 кг на дистанцию почти в 23 км. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 30 км.

Общая длина самоходки составляет более 10 м. Мощность дизельного двигателя - 405 л.с. Запас хода - 520 км. Расчет - 5 человек.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, привлечение к операции "Оливковая ветвь" самых тяжелых самоходных гаубиц, что имеются у Турции, не вызывает удивления. Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.

"Они оборудовали бетонные долговременные огневые точки и наблюдательные башни, подземные ходы снабжения. Поэтому для уничтожения этих укреплений 203-мм гаубицы подходят идеально", - поясняет Лямин.

М110 долгое время были основой дальнобойной артиллерии США и других стран НАТО. Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы.

203-мм монстры активно использовались во время Вьетнамской войны, конфликтов на Ближнем Востоке, многолетней бойни между Ираном и Ираком. Не обошлись без данных самоходок и в период операции многонациональных сил против Ирака в начале 1991 года.

В 90-е годы XX века американцы и большая часть стран НАТО сняли с вооружения эти самоходки. Основная причина - желание унифицировать калибр ствольной артиллерии. В качестве единого стандарта были выбраны 155-мм орудия.

Однако Турция и Греция решили от этих САУ не избавляться. М110 продолжают оставаться на вооружении ряда стран Азии и Африки.

В то же время военные специалисты считают, что М110А2 по всем характеристикам значительно уступает российской самоходной пушке 2С7М "Малка" и способна эффективно действовать лишь в конфликтах типа сирийского.

Алексей Моисеев