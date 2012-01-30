Турция начала применять в Сирии свои самые мощные 203-мм гаубицы
|
|
203-мм самоходные гаубицы американского производства М110А2.
Источник: rg.ru
В ходе боевой операции против курдских формирований турецкая армия задействовала свои самые мощные артиллерийские орудия. Речь о 203-мм самоходных гаубицах американского производства М110А2.
Эти 28-тонные САУ способны бить снарядами весом более 92 кг на дистанцию почти в 23 км. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 30 км.
Общая длина самоходки составляет более 10 м. Мощность дизельного двигателя - 405 л.с. Запас хода - 520 км. Расчет - 5 человек.
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, привлечение к операции "Оливковая ветвь" самых тяжелых самоходных гаубиц, что имеются у Турции, не вызывает удивления. Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.
"Они оборудовали бетонные долговременные огневые точки и наблюдательные башни, подземные ходы снабжения. Поэтому для уничтожения этих укреплений 203-мм гаубицы подходят идеально", - поясняет Лямин.
М110 долгое время были основой дальнобойной артиллерии США и других стран НАТО. Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы.
203-мм монстры активно использовались во время Вьетнамской войны, конфликтов на Ближнем Востоке, многолетней бойни между Ираном и Ираком. Не обошлись без данных самоходок и в период операции многонациональных сил против Ирака в начале 1991 года.
В 90-е годы XX века американцы и большая часть стран НАТО сняли с вооружения эти самоходки. Основная причина - желание унифицировать калибр ствольной артиллерии. В качестве единого стандарта были выбраны 155-мм орудия.
Однако Турция и Греция решили от этих САУ не избавляться. М110 продолжают оставаться на вооружении ряда стран Азии и Африки.
В то же время военные специалисты считают, что М110А2 по всем характеристикам значительно уступает российской самоходной пушке 2С7М "Малка" и способна эффективно действовать лишь в конфликтах типа сирийского.
Алексей Моисеев
|
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.01.2018 Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
29.01.2018 Вашингтон беспокоят Россия и Китай
29.01.2018 США и НАТО берут под контроль процесс военной интеграции ЕС
26.01.2018 Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
24.01.2018 Российский подводный беспилотник "Статус-6" — совершенное ядерное оружие или старая идея, которая не умирает?
24.01.2018 Танки, деньги, два ствола. Почему британский Генштаб испугался России
24.01.2018 Ракеты счастливого человека
22.01.2018 В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах