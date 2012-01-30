Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"



Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015.

Источник: Asian Defence News Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015.Источник: Asian Defence News

Генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов в интервью "Интерфаксу-АВН" рассказал о разработке новых ракетных комплексов и российско-индийском проекте "БраМос".

Александр Георгиевич, в новогоднем поздравлении сотрудникам предприятия вы упомянули о проделанной огромной работе по созданию перспективной ракетно-космической техники. О каких проектах идет речь?

- Могу сказать, что огромная работа по созданию перспективной ракетно-космической техники проделана АО "ВПК "НПО машиностроения" во всех трех традиционных тематических направлениях: это создание ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами, комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами, космических систем различного назначения.

Во всех этих направлениях мы создаем абсолютно новые комплексы и системы, которые будут обеспечивать обороноспособность нашей страны уже в недалеком будущем.

Как вы понимаете, подробнее о перспективных разработках я рассказать не могу, не имею права. Могу лишь добавить, что работы много, работы интересной и с научной, и с инженерной точки зрения.

- С какими основными показателями НПО машиностроения завершило 2017 год?

- ]Экономические показатели НПО машиностроения из года в год только повышаются. Так, в 2017 году объем выполненных работ превысил 33 млрд рублей. К концу года стоимость портфеля заказов составила уже 200 млрд рублей. Прибыль по итогам года еще до конца не подсчитана, но могу сказать, что она очень внушительна и составит не менее 3 млрд рублей.

В бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды за прошедший год было перечислено более 2,5 млрд рублей, что характеризует НПО машиностроения как одного из крупнейших налогоплательщиков Московской области.

Очень большие средства, свыше 1,2 млрд рублей, были направлены на техническое развитие предприятия, из них более 75% - это собственные средства предприятия.

- На какой стадии идет работа над космическими аппаратами "Кондор-ФКА"?

- Напомню, что космическая система "Кондор-ФКА" создается по заказу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Предполагается, что система будет развернута на базе двух космических аппаратов, обеспечивающих получение радиолокационной информации высокого разрешения.

На сегодняшний день работы по проекту продолжаются. Идет изготовление агрегатов, приборов и подсистем двух космических аппаратов. Ведутся работы по созданию наземного сегмента системы и адаптации космического аппарата к новой ракете-носителю "Союз-2" этапа 1а.

Могу сказать, что все работы идут по графику.

- В связи с увеличением дальности полета крылатой ракеты "БраМос" не появился ли интерес к ней у российских военных?

- Успешные испытания крылатой ракеты "БраМос" увеличенной дальности, которые прошли в 2017 году, – это огромное достижение российских и индийских специалистов. Но могу с уверенностью сказать, что первый авиационный пуск ракеты, который состоялся 22 ноября и прошел абсолютно успешно, все-таки самый важный шаг, сделанный в 2017 году по проекту "БраМос".

Этот пуск подтвердил, что совместными усилиями российских и индийских специалистов было создано универсальное оружие, которое может работать с наземных самоходных пусковых установок, надводных кораблей, подводных лодок, а теперь и самолетов.

Сегодня мы без преувеличения можем утверждать, что подобного оружия нет нигде в мире. К тому же комплексы "БраМос" обладают наилучшими характеристиками и отвечают всем требованиям, которые предъявляются сегодня к подобному типу оружия.

Все это, несомненно, привлекает к ракете все более пристальное внимание, в том числе и со стороны российских военных.