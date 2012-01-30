Минобороны Германии начинает тендер на поставку тяжелых вертолетов для ВС страны



Вертолет CH-147F Chinook ВВС Канады.

Источник: boeing.mediaroom.com Вертолет CH-147F Chinook ВВС Канады.Источник: boeing.mediaroom.com

ЦАМТО, 29 января. Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) опубликовало пресс-релиз, в котором проинформировало промышленные предприятия о предстоящей процедуре закупки тяжелых транспортных вертолетов по программе STH.

BAAINBw пригласило заинтересованные компании, являющиеся производителями комплектующих, принять участие в конференции с потенциальными поставщиками (Industry Day) 28 февраля 2018 года.

В ходе мероприятия будет представлена информация о процедуре закупки, деталях и планируемых сроках реализации проекта.

В декабре 2017 года американские СМИ сообщили об одобрении оборонным ведомством ФРГ программы закупки от 40 до 60 новых тяжелых транспортных вертолетов для замены 66 состоящих на вооружении CH-53G производства VFW-Sikorsky. Стоимость поставки может составить 4 млрд. евро (4,72 млрд. долл.).

Как сообщалось, единственными платформами, которые рассматриваются ВС Германии в качестве замены вертолетов CH-53G/GS/GA, являются CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Кинг Стэллион" компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Ожидается, что после конференции с представителями компаний-производителей Бундесвер направит им запросы о предложениях.

Boeing, которая намерена предложить CH-47F "Чинук", сообщила, что в ожидании тендера уже подписала контракты почти со 100 немецкими компаниями и предполагает заключить еще ряд соглашений в случае победы в конкурсе. Lockheed Martin заявила о планах привлечения немецких производителей "в максимально возможной степени" к проекту поставки CH-53K "Кинг Стэллион" на всех его этапах.

Поставки новых вертолетов предполагается начать с 2022 года. Airbus, вероятно, выступит в качестве центра обслуживания вертолетов Бундесвера и будет участвовать в дооборудовании и сертификации платформы к стандартам ВС Германии.