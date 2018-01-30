Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд

30.01.2018 ТАСС 464 1
0
Понравилась новость?
 +1
Танки T-90 во время парада в честь Дня Республики в Нью-Дели
Танки T-90 во время парада в честь Дня Республики в Нью-Дели.
Источник: © REUTERS/Altaf Hussain

Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между двумя странами составил более $65 млрд

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объем портфеля военных заказов России и Индии составляет сейчас более $4 млрд. Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.

"Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между Россией и Индией составил более $65 млрд, а портфель заказов на сегодня превышает $4 млрд", - сказал Гореславский на презентации фотоальбома "Россия - Индия, вехи военно-технического сотрудничества".

По его словам, история военно-технического сотрудничества России и Индии насчитывает почти шесть десятилетий. "Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ] по перспективным видам оружия", - отметил замгендиректора "Рособоронэкспорта".

Ранее Гореславский сообщил, что сейчас Россия и Индия ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
11672
№1
30.01.2018 08:15
На подходе контракты на 200 Ка-226(1 мр.дол),48 Ми-17(800 мил.дол),464 ед . Т-90МС(3 мр.дол),4 ед-11356(2-2,5 мр.дол),10 дивиз.С-400(5 мр.дол),Тор и Панцирь участвуют в тендере на  ЗРК МД.
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы