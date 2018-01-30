Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд
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Танки T-90 во время парада в честь Дня Республики в Нью-Дели.
Источник: © REUTERS/Altaf Hussain
Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между двумя странами составил более $65 млрд
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объем портфеля военных заказов России и Индии составляет сейчас более $4 млрд. Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
"Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между Россией и Индией составил более $65 млрд, а портфель заказов на сегодня превышает $4 млрд", - сказал Гореславский на презентации фотоальбома "Россия - Индия, вехи военно-технического сотрудничества".
По его словам, история военно-технического сотрудничества России и Индии насчитывает почти шесть десятилетий. "Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ] по перспективным видам оружия", - отметил замгендиректора "Рособоронэкспорта".
Ранее Гореславский сообщил, что сейчас Россия и Индия ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.
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29.01.2018
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