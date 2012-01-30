Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа в 2018 году

30.01.2018 ТАСС 300 0
0
Понравилась новость?
 +2
ПТРК "Хризантема-С"
ПТРК "Хризантема-С".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Комплекс предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой

УЛАН-УДЭ, 29 января. /ТАСС/. Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" поступят в 2018 году на вооружение артиллерийского соединения Восточного военного округа в Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"В 2018 году в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, спланирована поставка партии самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С", - сообщили в пресс- службе.

Ранее генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" будет модернизирован, соответствующие наработки уже есть. Также в пресс-службе КБМ ТАСС сообщили, что предприятие завершило госиспытания модернизированной боевой машины комплекса "Хризантема-С", на которой установлен современный теплотелевизионный прицел белорусского производства.

Там отметили, что новый прицел, разработанный ОАО "Пеленг" (Минск, Белоруссия) по техническому заданию КБМ, показал высокую надежность и точность наведения по сравнению с прицелом, который использовался ранее. До этого в "Хризантеме-С" применялся прицельный комплекс украинского производства.

"Благодаря наличию дополнительной лазерной системы наведения противотанковых ракет оператор может вести огонь залпом одновременно по двум разным объектам, используя разные каналы прицеливания", - добавили в округе.

Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. "Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме без участия оператора.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
Хризантема-С
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Пеленг

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы