Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа в 2018 году



ПТРК "Хризантема-С".

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС ПТРК "Хризантема-С".Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Комплекс предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой

УЛАН-УДЭ, 29 января. /ТАСС/. Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" поступят в 2018 году на вооружение артиллерийского соединения Восточного военного округа в Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"В 2018 году в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, спланирована поставка партии самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С", - сообщили в пресс- службе.

Ранее генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" будет модернизирован, соответствующие наработки уже есть. Также в пресс-службе КБМ ТАСС сообщили, что предприятие завершило госиспытания модернизированной боевой машины комплекса "Хризантема-С", на которой установлен современный теплотелевизионный прицел белорусского производства.

Там отметили, что новый прицел, разработанный ОАО "Пеленг" (Минск, Белоруссия) по техническому заданию КБМ, показал высокую надежность и точность наведения по сравнению с прицелом, который использовался ранее. До этого в "Хризантеме-С" применялся прицельный комплекс украинского производства.

"Благодаря наличию дополнительной лазерной системы наведения противотанковых ракет оператор может вести огонь залпом одновременно по двум разным объектам, используя разные каналы прицеливания", - добавили в округе.

Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. "Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме без участия оператора.