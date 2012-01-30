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Комитет Совфеда одобрил прием граждан Южной Осетии на службу в ВС России

30.01.2018 РИА Новости 227 0
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года внёс на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ, подписанное 31 марта.

Отмечается, что под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.
29.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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