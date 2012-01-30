Комитет Совфеда одобрил прием граждан Южной Осетии на службу в ВС России
|
|
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января.
Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года внёс на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ, подписанное 31 марта.
Отмечается, что под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.
При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.
Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.
|
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2018 ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит
30.01.2018 Путин обсудит с представителями "оборонки" опыт применения российского оружия в Сирии
29.01.2018 Разоблачение «победы» России в Сирии
29.01.2018 Подписан контракт на первые десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2
29.01.2018 Состоялся первый полет стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани и "воздушного танкера" Ил-78 в Ульяновске
26.01.2018 Ту-160М будут собирать по новым технологиям, заявил Путин
26.01.2018 Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
26.01.2018 Путин посмотрел демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" по испытательной программе