Россия и Южная Осетия сформируют общее оборонное пространство
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Виктор Познихир.
Источник: ТВ Центр
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Соглашение о вхождении отдельных подразделений Южной Осетии в единую систему подготовки ВС РФ позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств, сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.
"Выполнение соглашения позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств и включить югоосетинские подразделения в единую систему подготовки и применения войск Южного военного округа", - сказал Познихир на заседании международного комитета в Совете Федерации.
Он отметил, что реализация соглашения "отвечает интересам РФ, будет способствовать обеспечению безопасности двух государств и не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета".
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29.01.2018
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