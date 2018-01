Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт

Военнослужащий ВС РФ.

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телефоны, "умные" часы и другие гражданские устройства с GPS-модулем, находящиеся в личном пользовании у военных, могут ретранслировать информацию, интересующую зарубежные спецслужбы, поэтому в ВС РФ такие гаджеты надо запретить.

Об этом РИА Новости заявил в понедельник военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Ранее газета The Verge сообщила, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

"В вооруженных силах многих стран, столкнувшись с "умными" гаджетами, имеющими GPS-навигацию, принимают соответствующие меры. Самый известный пример - Израиль, который запретил любые гражданские гаджеты в ВС. Браслетики, "умные" часы в расположении воинской части изымаются. Это наказуемо. Тем более жестким наказание будет, если военнослужащий возьмет нештатное электронное устройство на боевое задание", - сказал Леонков.

Он отметил, что в ВС РФ также были приняты меры, чтобы мобильные устройства не использовались на территориях воинских частей, и "Минобороны России издало соответствующее распоряжение, запрещающее, в частности, делать селфи, выходить в социальные сети".

Однако о полном запрете таких гаджетов в российских войсках речь пока не идет, хотя информация с подобных устройств (не только телефонов, но и браслетов, перстней, кулонов и так далее), действительно, может использоваться зарубежными спецслужбами, отметил эксперт.

"Программы с геолокацией позволяют отслеживать все перемещения владельца мобильного телефона, заходящего в интернет, получать информацию о его интересах и круге общения", - подчеркнул Леонков.

В связи с этим, по его мнению, запрещающий список в ВС РФ нужно расширить. "За здоровьем военнослужащих должны следить военные врачи (а не фитнес-приложения). А выход в интернет с любых устройств должен быть контролируемым. Иначе ни о какой скрытности не может быть и речи", - заключил военный эксперт.

Карта Global Heat Maps была размещена в интернете еще в ноябре прошлого года. Но содержащаяся в ней информация стала достоянием широкой общественности только в минувшую субботу после того, как 20-летний австралийский студент Натан Рузер, изучающий Ближний Восток, решил пристальнее изучить ее. Юный австралиец рассказал, что сразу "приблизил" карту в районе Сирии.

"Она сверкала, словно рождественская елка", - сказал он. Рузер сообщил о своем открытии в Twitter, что, в свою очередь, привлекло внимание аналитиков и военных экспертов. По данным Washington Post, некоторые из них обнаружили "повышенную активность" вокруг предполагаемого объекта ЦРУ в Сомали, определили нахождение зенитного ракетного комплекса Patriot в Йемене и оперативных баз спецназа США в Африканском Сахеле.

Официальный представитель военного ведомства США майор Одрисия Харрис сообщила РИА Новости, что Пентагон изучает ситуацию с появлением в интернете сведений, позволяющих определить расположение американских военных баз. По ее словам, "в случае необходимости должны быть разработаны дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом".

Харрис также отметила, что обычно "подготовка военного персонала подразумевает ограниченное использование интернета, включая личные аккаунты в соцсетях".