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Финал соревнований морских роботов пройдет во Владивостоке

30.01.2018 РИА Новости 169 0
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Порт города Владивосток. Архивное фото
Порт города Владивосток. Архивное фото.
Источник: © Анастасия Яконюк

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Финал первых всероссийских соревнований морских роботов пройдёт в два этапа с 19 августа по 5 сентября 2018 года во Владивостоке, говорится в опубликованном Фондом перспективных исследований (ФПИ) положении о соревнованиях.

"Финал первого этапа соревнований проводится с 19 по 26 августа в бухте Патрокл города Владивосток. Финал второго этапа соревнований проводится со 2 по 5 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский", - говорится в положении о соревнованиях.

Как уточнили в фонде, на первом этапе будут состязаться телеуправляемые необитаемые подводные аппараты подразделений Минобороны, МЧС, ФСБ, Минтранса, Росгвардии, а также разработчиков и производителей такой техники. Также пройдут соревнования разработчиков и производителей автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров. На втором этапе пройдут соревнования студентов по телеуправляемым и автономным необитаемым подводным аппаратам.

Как сообщалось ранее, соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во всероссийском масштабе, и положат начало целой группе робототехнических соревнований, в том числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам современных и перспективных робототехнических комплексов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
29.01.2018
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