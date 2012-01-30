Германия назвала лучший в мире истребитель



Прототип истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2011.

Источник: defensenews.com Прототип истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2011.Источник: defensenews.com

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет соперников на Западе, поскольку у НАТО нет самолета, способного ему противостоять. Об этом пишет немецкоязычный портал Contra Magazin.

Издание полагает, что лучший истребитель НАТО — европейский Eurofighter Typhoon, а не американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Их Contra Magazin критикует за низкую производительность и плохую маневренность.

"Американская революция в авиастроении привела к дегенерации авиации и заразила военно-воздушные силы НАТО. К сожалению, США не сделали то, что сделали русские. Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57", — полагает издание.

Впервые Су-57 поднялся в воздух в январе 2010 года, тогда он назывался по заводскому индексу — Т-50. Публике его показали на авиасалоне МАКС-2011, в 2017-м объявили, что самолет получил название Су-57. Одновременно с истребителем разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Серийное производство машин начнется в 2019 году.