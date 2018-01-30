РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества



Церемония вывода вертолетов Ми-8Т из состава ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017.

Источник: twitter.com/ANI и Reuters Церемония вывода вертолетов Ми-8Т из состава ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017.Источник: twitter.com/ANI и Reuters

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия поставила Индии военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов за более чем 60 лет военно-технического сотрудничества, заявил журналистам в понедельник в ходе презентации книги "Россия - Индия: вехи военно-технического сотрудничества" заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

"Всего за годы сотрудничества общий объем поставок составил более 65 миллиардов долларов, а портфель заказов на сегодняшний день превышает четыре миллиарда долларов", - сказал он.

Гореславский отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Индии стартовало в 1955 году с передачей двух самолетов Ил-14С.