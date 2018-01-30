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РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества

30.01.2018 РИА Новости 435 3
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Вертолет Ми-8Т
Церемония вывода вертолетов Ми-8Т из состава ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017.
Источник: twitter.com/ANI и Reuters

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия поставила Индии военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов за более чем 60 лет военно-технического сотрудничества, заявил журналистам в понедельник в ходе презентации книги "Россия - Индия: вехи военно-технического сотрудничества" заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

"Всего за годы сотрудничества общий объем поставок составил более 65 миллиардов долларов, а портфель заказов на сегодняшний день превышает четыре миллиарда долларов", - сказал он.

Гореславский отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Индии стартовало в 1955 году с передачей двух самолетов Ил-14С.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
IS
forumow
4278
№1
30.01.2018 08:39
Трамп заключил единовременную сделку с СА на поставку ВВТ за 100 млд.$, в перспективе еще на 200...
0
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RU
Военкор
193
№2
30.01.2018 09:57
Заблуждаетесь forumow!
Соглашение, просто соглашение!!! А не контракт на 100млд$!!! Это значит что СА возможно купит у СШП оружие!
0
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RU
Павел 1978
9195
№3
30.01.2018 10:03
В сообщении говорится, что США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них американских санкций.
0
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