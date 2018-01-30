РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
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Церемония вывода вертолетов Ми-8Т из состава ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017.
Источник: twitter.com/ANI и Reuters
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия поставила Индии военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов за более чем 60 лет военно-технического сотрудничества, заявил журналистам в понедельник в ходе презентации книги "Россия - Индия: вехи военно-технического сотрудничества" заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Всего за годы сотрудничества общий объем поставок составил более 65 миллиардов долларов, а портфель заказов на сегодняшний день превышает четыре миллиарда долларов", - сказал он.
Гореславский отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Индии стартовало в 1955 году с передачей двух самолетов Ил-14С.
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29.01.2018
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forumow
4278
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№1
30.01.2018 08:39
Трамп заключил единовременную сделку с СА на поставку ВВТ за 100 млд.$, в перспективе еще на 200...
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Военкор
193
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№2
30.01.2018 09:57
Заблуждаетесь forumow!
Соглашение, просто соглашение!!! А не контракт на 100млд$!!! Это значит что СА возможно купит у СШП оружие!
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Павел 1978
9195
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№3
30.01.2018 10:03
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