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В Подмосковье сформируют новый саперный полк

30.01.2018 РИА Новости 286 0
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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк Западного военного округа (ЗВО) будет сформирован в Московской области до конца года, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Главными задачами части станут инженерное обеспечение Первой танковой армии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

"В Московской области до конца года будет сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно войдет в состав танковой армии ЗВО", - сказал Мугинов.

На вооружение полка поступит современная техника и снаряжение, в том числе путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и так далее.
29.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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