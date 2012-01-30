В Подмосковье сформируют новый саперный полк
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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк Западного военного округа (ЗВО) будет сформирован в Московской области до конца года, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Главными задачами части станут инженерное обеспечение Первой танковой армии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.
"В Московской области до конца года будет сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно войдет в состав танковой армии ЗВО", - сказал Мугинов.
На вооружение полка поступит современная техника и снаряжение, в том числе путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и так далее.
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29.01.2018
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