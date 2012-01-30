ВВС Ирака приступают к эксплуатации южнокорейских УБС T-50IQ



Два из первых шести полученных ВВС Ирака учебно-боевых самолетов KAI T-50IQ (бортовые номера IQAF-5005 и IQAF-5006). Басра, январь 2018 года.

Источник: ВВС Ирака / twitter.com/iqairforce Два из первых шести полученных ВВС Ирака учебно-боевых самолетов KAI T-50IQ (бортовые номера IQAF-5005 и IQAF-5006). Басра, январь 2018 года.Источник: ВВС Ирака / twitter.com/iqairforce

ЦАМТО, 29 января. Военно-воздушные силы Ирака приступают к эксплуатации первых шести учебно-боевых самолетов T-50IQ производства южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Соответствующие фото размещены на ресурсе Iraq.liveuamap.com. Самолеты временно находятся на авиабазе "Рашид" ВВС Ирака.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Korea Aerospace Industries 12 декабря 2013 года сообщила о состоявшейся в Багдаде церемонии подписания исполнительным директором KAI Ха Сунг-йонгом и премьер-министром Ирака Нури аль-Малики контракта на поставку ВВС Ирака 24 учебно-боевых самолетов в адаптированной версии Т-50IQ "Голден Игл". Общая стоимость программы оценивается в 2,1 млрд. долл., включая 1,1 млрд. долл. на приобретение самолетов и 1 млрд. долл. на 20-летнюю программу поддержки и обучение личного состава.

Т-50IQ представляет собой версию легкого боевого самолета FA-50, обеспечивающую возможность применения вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Первый произведенный для ВВС Ирака самолет Т-50IQ "Голден Игл" с хвостовым номером IQAF 5001 совершил испытательный полет 13 июля 2015 года.

Первоначально к поставке планировалось приступить в 2015 году, затем она была перенесена на более поздний срок. В декабре 2016 года иракские СМИ сообщили, что производство первых машин практически завершено и поставка УБС запланирована на начало 2017 года.

Командующий ВВС Ирака генерал-лейтенант Анвар Хамад Амин 16 марта 2017 года сообщил, что ВВС Ирака приняли первую партию заказанных T-50IQ. Сообщалось, что самолеты были переданы с вооружением и сопутствующим оборудованием и будут приняты на вооружение ВВС в ближайшее время.

Тем не менее, начало фактической эксплуатации самолетов было сдвинуто еще почти на год. Судя по опубликованным фотографиям, на которых присутствует множество специалистов KAI, возникли проблемы с обучением технического персонала ВВС Ирака.