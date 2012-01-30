Гибель иранского флагмана попала на видео
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Фрегат "Damavand" ВМС Ирана.
Источник: rg.ru
Иранские веб-ресурсы опубликовали видео, свидетельствующие, что от фрегата Damavand практически ничего не осталось. Корабль разрушен волнами после случившейся 10 января аварии.
Легкий фрегат Damavand был флагманом иранского Северного флота, базирующегося на Каспии, и вторым в серии кораблей класса Mowj - самых крупных, построенных иранскими корабелами. Фрегаты Mowj - продукт реверс-инжиниринга закупленных ранее английских фрегатов Vosper Mk 5 и адаптации проекта под возможности иранской промышленности.
Damavand передали флоту весной 2015 года. Корабль вооружен четырьмя пусковыми установками крылатых ракет Ghader (иранская копия британских С-802 с увеличенной дальностью), двумя пусковыми установками зенитных ракет Mehrab (копия SM-1), шестью 324-миллиметровыми торпедными аппаратами, 76-миллиметровой артустановкой Fajr 27 (копия итальянской Oto Melara 76/62 Compact) и 40-мм пушкой Fath (копия Bofors L/70). На корме имеется вертолетная площадка.
10 января 2018 года во время шторма корабль был выброшен на волнолом порта Бендер-Энзели, главной базы ВМС Ирана на Каспии. Корпус фрегата разломился, три члена экипажа погибли, один пропал без вести.
За две недели иранские моряки сняли с гибнущего корабля все вооружение и радиоэлектронное оборудование, стальной корпус Damavand разбило волнами о волнолом.
Антон Валагин
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29.01.2018
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