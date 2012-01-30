Пакистан примет участие в учениях "Мирная миссия-2018" в России
|
|
Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пакистан примет участие в учениях под эгидой ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут в сентябре в России, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия ожидает участия Пакистана и Индии в Международных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018", которые пройдут на территории России в сентябре.
"Я так понимаю, что учения "Мирная миссия-2018" проводятся под эгидой ШОС. Пакистан придает значение мероприятиям ШОС. В связи с этим, мы приняли участие в первом раунде экспертных переговоров, относящихся к учениям. Переговоры прошли в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Мы намерены участвовать в учениях в этом году", - сказал Кази Халилулла.
Он также добавил, что сотрудничество в военной сфере между Пакистаном и Россией постоянно увеличивается и сопровождается частыми контактами на высоком уровне.
"Военно-техническое сотрудничество двух стран также усилилось за последние годы. Мы желаем и далее углублять сотрудничество с Россией в этой важной области", - отметил посол Пакистана.
|
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.12.2017 Военный атташе: Китай придерживается стратегии активной обороны
07.11.2017 "Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
26.07.2017 Краснознаменный Китайско-Балтийский флот
26.06.2017 В Москве состоялось 17-е заседание российско-индийской Межправительственной комиссии по ВТС
08.06.2017 Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
08.06.2017 Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов международной безопасности
08.06.2017 Россия рассчитывает на участие Индии и Пакистана в "Мирной миссии-2018"
08.06.2017 Россия усиливает военные базы в Таджикистане и Киргизии