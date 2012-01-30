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Пакистан примет участие в учениях "Мирная миссия-2018" в России

30.01.2018 РИА Новости 353 0
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Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия. Архивное фото
Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пакистан примет участие в учениях под эгидой ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут в сентябре в России, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия ожидает участия Пакистана и Индии в Международных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018", которые пройдут на территории России в сентябре.

"Я так понимаю, что учения "Мирная миссия-2018" проводятся под эгидой ШОС. Пакистан придает значение мероприятиям ШОС. В связи с этим, мы приняли участие в первом раунде экспертных переговоров, относящихся к учениям. Переговоры прошли в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Мы намерены участвовать в учениях в этом году", - сказал Кази Халилулла.

Он также добавил, что сотрудничество в военной сфере между Пакистаном и Россией постоянно увеличивается и сопровождается частыми контактами на высоком уровне.

"Военно-техническое сотрудничество двух стран также усилилось за последние годы. Мы желаем и далее углублять сотрудничество с Россией в этой важной области", - отметил посол Пакистана.
29.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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