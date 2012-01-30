Появились новые доказательства продажи ОАЭ китайского БЛА "Винг Лунг-2"



Китайский БЛА Wing Loong II.

Источник: militaryparitet.com Китайский БЛА Wing Loong II.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 29 января. Судя по спутниковым снимкам военно-воздушной базы ВВС ОАЭ "Кусахвира", расположенной недалеко от границы с Оманом и Саудовской Аравией, именно Эмираты являются покупателем разведывательно-ударного БЛА "Винг Лунг-2" (Wing Loong II).

По информации Jane's Defence Weekly, на сделанных недавно спутниковых снимках идентифицированы три БЛА, размеры которых соответствуют БЛА "Винг Лунг-2".

По информации AVIC, длина БЛА "Винг Лунг-2" составляет 11 м, размах крыла – 20,5 м, высота – 4,1 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг. Внешне и по своим размерам китайский БЛА сравним с американским MQ-9 "Рипер", однако достоверно известно, что на вооружении ВС ОАЭ БЛА MQ-9 отсутствуют, что позволяет предположить поставку ближневосточному государству БЛА "Винг Лунг-2".

Как сообщал ЦАМТО, готовая к производству версия БЛА "Винг Лунг-2" была впервые продемонстрирована на выставке Airshow China 2016 в начале ноября 2016 года. Первый полет БЛА выполнил 27 февраля 2017 года. Одновременно китайские СМИ объявили о получении "крупнейшего в истории КНР" контракта на экспортную поставку данного аппарата.

На текущий момент официальных сообщений о поставке "Винг Лунг-2" зарубежному заказчику не имеется, однако в январе компания AVIC сообщила о проведении интенсивных испытаний БЛА в течение предыдущих 10 месяцев. После завершения нескольких этапов тестирования "Винг Лунг-2" успешно поразил пять целей ракетами пяти типов в ходе одного вылета, установив, тем самым, рекорд для разработанного в Китае БЛА. Результаты тестирования позволили заключить, что система "удовлетворяет требованиям заказчика и обладает полными эксплуатационными возможностями".Существование авиабазы "Кусахвира" длительное время было засекречено, и Google Earth первым опубликовал ее спутниковые снимки. С учетом ограниченного количества персонала и большой стоянки для самолетов, первоначально предполагалось, что база предназначена для размещения бомбардировщиков ВВС США, заправщиков и/или самолетов ВТА, а наличие тросов-ограничителей на ВПП и 10 хранилищ указывало на возможность применения реактивных самолетов.

Однако на текущий момент становится все более очевидным, что база, прежде всего, предназначена для применения БЛА. На спутниковых снимках, сделанных ранее, видны меньшие по размерам БЛА. Их параметры соответствуют базовой версии "Винг Лунг", которая также была замечена на экспедиционных базах ОАЭ в Эритрее, Ливии и Саудовской Аравии.

ОАЭ также применяют разработанные General Atomics Aeronautical Systems "Предейтор XP", но сфотографированные в "Кусахвира" БЛА отличаются более длинным направленным вверх V-образным хвостовым оперением, в то время как хвостовое оперение "Предейтор XP" направлено вниз.

Хотя БЛА были сфотографированы рядом с истребителями, для их размещения, вероятно, предназначены шесть новых ангаров размером 18х26 м, которые были построены в 2016-2017 гг. В 2017 году также начались работы над тремя новыми хранилищами боеприпасов.

По оценке экспертов, несмотря на то, что "Винг Лунг-2" выполнил первый полет в конце февраля 2017 года, он мог быть заказан ОАЭ ранее. ОАЭ уже неоднократно проводили обширные испытания новых систем вооружения на территории страны и, в частности, имеют опыт эксплуатации базовой версии "Винг Лунг", что может объяснить короткий период между первым полетом БЛА и его поставкой на экспорт.