Николай Патрушев: поставки двигателей РД-180 в США продолжатся



Ракетный двигатель РД-180.

Источник: Валерий Агеев Ракетный двигатель РД-180.Источник: Валерий Агеев

ЦАМТО, 29 января. Поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим", – сказал Н.Патрушев журналистам.

Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей, отмечает агентство.