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Николай Патрушев провел совещание по подготовке кадров для судостроительной отрасли

30.01.2018 ЦАМТО 201 0
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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 29 января. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 27 января в Санкт-Петербурге провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев подчеркнул необходимость активизации работы по повышению качества подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также для Военно-морского флота. В частности, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия высших учебных заведений с судостроительными предприятиями, госкорпорациями и научными учреждениями", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с повышением квалификации преподавателей, их стажировкой на передовых предприятиях страны, а также развитием академической мобильности студентов для изучения части учебной программы в вузах страны по выбору, отмечает агентство.

Также обсуждалась тема профориентации молодежи и создания для этого в Санкт-Петербурге Кванториума с учетом судостроительной тематики.

Кроме того, речь шла об улучшении социально-бытовых условий обучения для стимулирования молодежи в выборе профессии инженера-кораблестроителя. Положительно оценена работа новой управленческой команды Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета (СПбГМТУ) по повышению качества подготовки кадров для судостроения и военных специалистов.

По словам ректора университета Глеба Туричина, за 2017 год благодаря заказам на выполнение НИОКР для Минобороны РФ, предприятий ОПК и Минобрнауки РФ, объем финансирования научной деятельности вуза увеличился в 1,5 раза, передает "РИА Новости".
29.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения

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