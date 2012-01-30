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Расчеты ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Саратовской области

30.01.2018 ЦАМТО 276 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 29 января. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Поволжье.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 27 января помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты С-400 сегодня (27 января) заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая состоялась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции", – отметил Я.Рощупкин.

По его словам, в декабре прошлого года зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области, передает "РИА Новости".
29.01.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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