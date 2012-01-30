Министр обороны Пакистана посетит Московскую конференцию по безопасности



Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан в начале апреля посетит Москву, где примет участие в Московской конференции по международной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

"Министр обороны Пакистана примет участие в Московской конференции по международной безопасности в апреле", - сказал посол.

Седьмая Московская конференция по международной безопасности пройдёт 4-5 апреля 2018 года.

Москву весной посетит и советник премьер-министра Пакистана по национальной безопасности. "Он с 2014 года принимает участие в ежегодных встречах высокопоставленных лиц, ответственных за вопросы безопасности. Мы ожидаем его участие в подобной встрече в 2018 году", - добавил дипломат.

По словам посла, на 2018 год запланирован и визит в Россию главы МИД Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа.

"Министр иностранных дел РФ (Сергей Лавров) передал приглашение своему пакистанскому коллеге во время их встречи в Нью-Йорке в прошлом году, которая состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД Пакистана намерен воспользоваться приглашением", - заявил РИА Новости Кази Халилулла.