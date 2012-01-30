Рабочих артелей в Зейском районе эвакуируют перед запуском с космодрома Восточный



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Район попадает под зону падения фрагментов ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Специалисты Роскосмоса приступили к облету территории Зейского района Амурской области, которая попадает под зону падения фрагментов ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запуск которой запланирован с космодрома Восточный в четверг. Об этом в понедельник ТАСС сказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

"В настоящий момент специалистами Роскосмоса организовано обследование с воздуха предполагаемого района падения фрагментов ступени с целью выявления нахождения там местных жителей и рабочих артелей. Если такие будут, то за сутки до запуска их эвакуируют в поселок Береговой или город Зея", - сказал ТАСС Ложечкин.

По словам главы Шимановского района Сергея Алипченко, информация об эвакуации жителей сел, которые расположены по траектории полета ракеты, будет известна во вторник после заседания комиссии чрезвычайных ситуаций.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля на 11:07:18 по амурскому времени (05:07:18 мск). Запущена будет ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. Второй запуск с Восточного был осуществлен 28 ноября 2017 года, первый - 28 апреля 2016 года.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.