Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовой площадке космодрома Восточный



Подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Фотон-М» № 4. Космодром Байконур.

Источник: Роскосмос Подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Фотон-М» № 4. Космодром Байконур.Источник: Роскосмос

Запуск ракеты намечен на 05:07 мск 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус" номер 3 и номер 4, а также девятью иностранными аппаратами установлена на стартовый стол на космодроме Восточный. Об этом сообщили в понедельник в госкорпорации "Роскосмос".

"По решению госкомиссии ракета-носитель "Союз-2.1а" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск "Союза-2.1а" намечен на 05:07 мск 1 февраля. Помимо спутников "Канопус", на орбиту должны быть выведены четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один аппарат из Германии D-Star One.

Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования. Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.

Первоначально третий в истории пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года. Однако после неудачного второго пуска 28 ноября 2017 года, когда были потеряны российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, его перенесли на 1 февраля 2018 года.