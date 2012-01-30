NASA перенесло выход астронавтов в космос с 29 января на середину февраля
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Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017.
Источник: © Фото : NASA TV
Марк Ванд Хай и Норисигэ Канаи должны вернуть "руку-манипулятор" Canadarm2
ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Американское космическое ведомство - NASA - перенесло выход в открытый космос астронавта Марка Ванде Хая и его японского коллеги Норисигэ Канаи с понедельника на середину февраля. Как отмечается в распространенном заявлении, они должны были вернуть на манипулятор Canadarm2 демонтированный 23 января захват, поскольку возникли проблемы с установленным тогда же новым аналогичным механизмом.
Замененный захват длиной около метра и весом 200 кг использовался на дистанционном манипуляторе с 2001 года. В его демонтаже участвовали в минувший вторник американцы Ванде Хай и Скотт Тингл, выход которых в открытый космос продолжался 7 часов 24 минуты. Но при проверке нового аппарата выявились проблемы на основном канале его электропитания. Было принято решение временно вернуть на место старый захват, чем и предстояло заняться Ванде Хаю и Канаи.
Однако, как отмечает NASA, "Канадское космическое агентство и его специалисты по робототехнике смогли определить, что эта проблема не механического характера, и ее можно устранить с помощью программных средств".
18-метровая "рука-манипулятор" Canadarm2 стоимостью почти $1 млрд - вклад канадцев в создание и эксплуатацию МКС. Она способна перемещаться по внешнему корпусу станции подобно "шагающей гусенице" и работать с грузами массой до 115 тонн.
На борту МКС на данный момент находится экипаж в составе шести человек - россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американцы Джозеф Акаба, Ванде Хай и Тингл, а также японец Канаи.
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29.01.2018
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