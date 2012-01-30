"Энергия" изучит созданную в "Кванториуме" систему управления для корабля "Федерация"



Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения КК "Федерация".

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения КК "Федерация".Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Космический корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Проект системы управления для космического корабля "Федерация", который разработали воспитанники детского технопарка "Кванториум" в Московской области, заинтересовал специалистов корпорации "Энергия", и они взяли его в работу. Об том сообщила ТАСС гендиректор федеральной сети детских технопарков Марина Ракова в воскресенье в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.

"У нас есть пример, когда "Роскосмос", корпорация "Энергия", забрал к себе, в разработку взрослой группы ученых, проект, который делали наши дети. Ребята полностью спроектировали и в железе исполнили систему управления космическим кораблем "Федерация" на основе нейротехнологий. Мы показали это "Энергии", и она забрала в разработку", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что разработку системы выполняли ребята 13-15 лет из города Королев Московской области.

Собеседница добавила, что всего сейчас поданы более 100 заявок на получение патента - все эти проекты выполнялись воспитанниками "Кванториумов" или при их участии, в том числе предложен штамм бактерий, в результате жизнедеятельности которого будет генерироваться большое количество электроэнергии в молекулярном топливном элементе. Выполняется множество прикладных разработок: занимающиеся в технопарке Калининграда ребята разработали приложение для кампании перед выборами губернатора, а в Череповце дети получили заказ на создание "умной" инфраструктуры на площадях "Северстали" (крупная российская сталелитейная и горнодобывающая компания, владеет вторым по величине сталелитейным комбинатом РФ, расположенным в Череповце).

"Наконец-то произошла точка невозврата, когда предприятия начинают понимать, что мы становимся внешним R&D центром, который дает результат здесь и сейчас", - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что также среди воспитанников "Кванториумов" возросло число победителей различных конкурсов и олимпиад. После пробного трехмесячного курса в технопарке остаются почти 100% ребят. Среди лидеров по работе "Кванториумов" в целом Ракова выделила технопарки во Владимирской, Калининградской, Томской, Липецкой областях и Красноярском крае.

О "Кванториуме"

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по нескольким актуальным направлениям - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.