Салютный дивизион ЗВО выполнил 30 залпов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
|
|
Праздничный салют на Поклонной горе (Москва), посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАС
Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО), принимающий участие в главных торжествах страны, дал праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
"Орудия Западного военного округа дали 30 залпов. "Рубин" ,"Мальва", "Ассоль" и еще более 70 видов фейерверочных изделий озарили ночное небо Санкт-Петербурга огненной феерией. По старинной традиции каждый залп орудий был чему-то посвящен, так, первый залп был посвящен 74-й годовщине снятия блокады, второй залп был посвящен славе русского оружия и так далее", - рассказали в пресс-службе. Всего было дано 3100 выстрелов.
Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км. Всего в праздничном действии были задействованы более 500 военнослужащих Западного военного округа.
Отдельный гвардейский салютный дивизион дает артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ. На оснащении дивизиона - пушки ЗИС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля "Камаз".
|
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2018 Медики ЗВО испытают автоперевязочную переднего края в зимних условиях
23.01.2018 Инженеры ВВО получили мобильный мост для переправы техники
23.01.2018 Инженерные войска ВВО получили новые механизированный мост и боевую машину разминирования
23.01.2018 Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник
19.01.2018 В Сочи военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО
12.01.2018 Учебные центры ВВО в 2018 году подготовят более 1,5 тыс. военных водителей
12.01.2018 В ВВО возобновили подготовку водителей военной техники
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году