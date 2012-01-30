Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Салютный дивизион ЗВО выполнил 30 залпов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

30.01.2018 ТАСС 123 0
0
Понравилась новость?
 +1
Праздничный салют на Поклонной горе, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют на Поклонной горе (Москва), посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАС

Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО), принимающий участие в главных торжествах страны, дал праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Орудия Западного военного округа дали 30 залпов. "Рубин" ,"Мальва", "Ассоль" и еще более 70 видов фейерверочных изделий озарили ночное небо Санкт-Петербурга огненной феерией. По старинной традиции каждый залп орудий был чему-то посвящен, так, первый залп был посвящен 74-й годовщине снятия блокады, второй залп был посвящен славе русского оружия и так далее", - рассказали в пресс-службе. Всего было дано 3100 выстрелов.

Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км. Всего в праздничном действии были задействованы более 500 военнослужащих Западного военного округа.

Отдельный гвардейский салютный дивизион дает артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ. На оснащении дивизиона - пушки ЗИС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля "Камаз".
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы