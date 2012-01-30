Источник рассказал о способности кремлевских ястребов бороться с дронами



Ястреб Соколиной службы комендатуры Московского Кремля. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Ястреб Соколиной службы комендатуры Московского Кремля. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремлевских ястребов можно использовать для борьбы с беспилотниками, но такая задача пока не стоит, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах столицы.

Сейчас в орнитологической службе Кремля находятся несколько ястребов и филин.

"В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники. Такая задача пока не стоит, но теоретически это возможно. Но для этого все-таки лучше использовать не ястребов, а соколов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, можно ли использовать кремлевских ястребов и филина для перехвата малоразмерных целей, например, дронов.