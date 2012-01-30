Источник рассказал о способности кремлевских ястребов бороться с дронами
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Ястреб Соколиной службы комендатуры Московского Кремля. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремлевских ястребов можно использовать для борьбы с беспилотниками, но такая задача пока не стоит, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах столицы.
Сейчас в орнитологической службе Кремля находятся несколько ястребов и филин.
"В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники. Такая задача пока не стоит, но теоретически это возможно. Но для этого все-таки лучше использовать не ястребов, а соколов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, можно ли использовать кремлевских ястребов и филина для перехвата малоразмерных целей, например, дронов.
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29.01.2018
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