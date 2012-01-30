Во всех соединениях РВСН в феврале пройдет слет солдатских матерей
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Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Слет солдатских матерей пройдет в феврале во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Родители солдат проведут день в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях… Особое внимание будет обращено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей", - говорится в сообщении.
В нем добавляется, что в ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.
"По инициативе родительских комитетов слеты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы. Данный слет направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН", - отмечает департамент.
Минобороны сообщает, что для встречи и размещения родителей из других регионов были предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.
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29.01.2018
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