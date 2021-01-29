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Ударные БПЛА США разместят в Польше

29.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 233 0
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Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник: © flickr.com, U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson

Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генерального командования Войска Польского.


Военные эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что американская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце и уже весной этого года здесь могут появиться ударные беспилотники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение на их покупку.


Сегодня Войско Польское располагает различными БПЛА. Самые крупные из них это тактические машины ближнего действия «ScanEagle», которые были получены в дар от правительства США в ходе миссии ISAF в Афганистане. Кроме того, на вооружении польских подразделений состоят разведывательные беспилотные машины «Orbiter» израильского производства и беспилотные системы «FlyEye» разработки частной группы предприятий «Grupа WB», работающей для оборонного сектора.


Если рассматривать американские подразделения, размещенные в Польше в рамках «усиления передового присутствия», а именно боевую бронетанковую бригадную группу, то следует указать, что у тактических соединений, размещенных в регионе, имеются дроны класса «мини» типа «Raven» или тактические беспилотные системы «Shadow 200».


Следует отметить, что многоцелевые БПЛА MQ-9 «Reaper», которые вскоре могут появиться на территории соседней Польши, способны нести бомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, ракеты «воздух-земля» Hellfire (помещается 4 ракеты) и наносить удары по наземным целям с большой эффективностью. Также «Reaper» может использоваться в качестве разведчика.


Максимальная стартовая масса БПЛА MQ-9 «Reaper» – 4,7 т, из которых полезная нагрузка составляет 1,7 т. Аппарат способен развивать скорость до 370 км в час (по некоторым источникам до 480 км в час), летать на высоте 18,5 км. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 «Reaper» равна 27 часам.


До сих пор тяжелые беспилотные системы использовались в Центральной и Восточной Европе только в нескольких случаях. Например, в 2015 году американские MQ-1 «Predator» (их сменят «Reaper») применялись в Литве. В 2016 году израильские системы Hermes 900 (класса MALE) и Hermes 450 (тактические средней дальности) обеспечивали безопасность саммита НАТО в Варшаве и Всемирные Дни молодежи в Кракове. Известно, что совсем недавно над Центральной и Восточной Европой, в том числе над территорией Украины, БПЛА RQ-4 «Global Hawk» выполнял разведывательный полет.


БПЛА «Reaper» активно применяются в различных боевых операциях на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке.


Фактически в настоящее время на территории Польши кроме национальных ВС размещены многонациональная боевая батальонная группа НАТО, склады вооружения и военной техники, боевая бронетанковая бригадная группа США, бригада армейской авиации США, эскадрилья истребителей F-16 и звено военно-транспортных самолетов C-130 ВВС США, в воздушном пространстве страны дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО.


Это уже мощный ударный потенциал на восточном фланге НАТО непосредственно у границ Беларуси, который значительно возрастет с прибытием сюда многоцелевых БПЛА. Только вот к чему подобное усиление американского военного присутствия в Польше, не совсем понятно. Прямой угрозы от соседей у поляков нет – у россиян в Калининградской области слишком мало войск, чтобы они представляли какой-либо интерес в стратегическом плане, а Беларусь каждый год сокращает свои Вооруженные силы и, если так будет продолжаться до 2020 года, их станет в четыре раза меньше польских. А тут еще и американские войска. В таком случае официальному Минску стоит пересмотреть планы по оптимизации собственных Вооруженных сил, иначе поздно будет.


Николай Астровский
25.01.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Афганистан
Белоруссия
Израиль
Литва
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Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
C-130
F-16
GBU-12
Global Hawk
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