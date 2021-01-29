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Источник: у петербургского предприятия, проектирующего авианосцы, сменится гендиректор

29.01.2018 ТАСС 233 0
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Невское ПКБ
Невское ПКБ.
Источник: www.oaoosk.ru

В Объединенной судостроительной корпорации пока не прокомментировали данную информацию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов 19 февраля покинет свой пост. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, его место займет бывший глава Западного центра судостроения Сергей Орлов.

"Срок контракта генерального директора Невского ПКБ Сергея Сергеевича Власова истекает 18 февраля этого года. Предприятие возглавит Сергей Орлов, соответствующее решение уже принято советом директоров ОСК", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, какой будет новая должность Власова в структуре Объединенной судостроительной корпорации, отметив лишь, что "речь может идти о должности советника президента ОСК".

В Объединенной судостроительной корпорации не прокомментировали данную информацию.

Власов работает в Невском проектно-конструкторском бюро с 1972 года. За это время он прошел профессиональный путь от инженера до генерального директора. Пост главы предприятия он занимал с 2010 года.

Невское ПКБ

Невское ПКБ образовано в 1931 году. Это единственное конструкторское бюро России, создающее различные проекты авианесущих и десантных кораблей. В советское время были построены шесть авианесущих крейсеров, созданных конструкторами Невского ПКБ. Седьмой проект - атомный авианосец "Ульяновск" - не успели реализовать из-за развала Советского Союза.

Единственный российский авианесущий крейсер - "Адмирал Кузнецов" - готовится к ремонту по проекту Невского ПКБ. Также конструкторы бюро провели ряд уникальных работ по восстановлению и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" для Индии, который впоследствии получил имя "Викрамадитья".

По проекту Невского ПКБ были созданы три больших десантных корабля типа "Иван Рогов" (проект 1174) и два БДК проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов".

Кроме того, конструкторы бюро создали три проекта наземных учебно-тренировочных комплекса для морских летчиков - два в России и один в Индии.
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
11711
22350
Авианосец

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