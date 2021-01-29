Два первых самолета Т-50ТН все-таки добрались до Таиланда

На авиабазе Такли Королевских ВВС Таиланда 25 января 2018 года с опозданием на две недели все-таки прошла церемония ввода в состав ВВС двух первых прибывших из Южной Кореи учебно-боевых самолетов Т-50ТН (бортовые номера "40101" и "40102"), построенных южнокорейской авиастроительной корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI). В церемонии принял участие главнокомандующий ВВС Таиланда маршал авиации Йонгрун Саванг. Оба самолета вошли в состав 401-й эскадрильи 4-го авиационного крыла ВВС Таиланда на авиабазе Такли. К настоящему времени шесть таиландских летчиков прошли в Южной Корее семимесячный курс переучивания на Т-50ТН и полностью подготовлены к полетам на этих самолетах, за исключением применения оружия.

Церемония ввода в состав ВВС Таиланда двух первых учебно-боевых самолетов KAI Т-50ТН (бортовые номера "40101" и "40102"). Такли, 25.01.2018 (с) ВВС Таиланда

Оба указанных самолета вылетели утром 8 января 2018 года в самостоятельный перелет в Таиланд с заводского аэродрома KAI в Санчхоне, пилотируясь заводскими экипажами KAI, и должны были прибыть на Такли в тот же день. Церемония передачи их ВВС Таиланда была намечена первоначально на 11 января.

Однако, совершив 8 января промежуточную посадку для дозаправки в Гаосюне (Тайвань), оба самолета после вылета из Гаосюна попали в зону плохой погоды и были вынуждены совершить посадку в Куантане (Малайзия). При этом после посадки в Куантане при осмотре самолетов обнаружились полученные при полете в условиях шторма повреждения двигателей. В результате оба борта застряли в Куантане более чем на две недели, причем по требованию ВВС Таиланда южнокорейский производитель KAI в рамках гарантии заменил на обоих самолетах двигатели General Electric F404-GE-102. Только после этого утром 25 января оба самолета перелетели с Куантана в Таиланд на Такли.

Корпорация KAI 17 сентября 2015 года подписала контракт стоимостью 110 млн долл на поставку Королевским ВВС Таиланда четырех учебно-боевых самолетов Т-50ТН. 30 июля 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью 260 млн долл. Первый построенный на предприятии КAI в Санчхоне самолет Т-50ТН для Таиланда (бортовой номер "40101") совершил первый полет 10 августа 2017 года. После двух первых, следующие два заказанных ВВС Таиланда по контракту 2015 года самолета должны быть поставлены в марте 2018 года. Поставка восьми машин по контракту 2017 года планируется на 2019 год.

Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Сообщается, что самолеты Т-50ТН оснащены израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способны нести весьма широкий набор вооружения.

Закупка Т-50ТН производится Таиландом в рамках одобренной тайским правительством в конце 2014 года программы замены учебно-тренировочных самолетов Aero L-39ZA-ART, приобретенных в Чехии в 1991-1996 годах в количестве 38 единиц (сейчас в эксплуатации в составе 401-й и 411-й эскадрилий ВВС Таиланда остаются 34 самолета L-39ZA-ART). Самолет Т-50ТН был выбран по результатам международного тендера, в котором номинальными конкурентами выступали также три самолета одного происхождения - российский Як-130, итальянский Alenia Aermacchi M-346 и китайский L-15.

Осенью 2017 года представители KAI сообщали что правительство Таиланда ведет переговоры о закупке еще четырех самолетов Т-50ТН в дополнение к 12 заказанным.. Предполагается, что общее количество приобретаемых ВВС Таиланда южнокорейских самолетов Т-50ТН достигнет 24, а общая стоимость их приобретения составит до 800 млн долл.

Таиланд стал четвертым иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 после Индонезии (получившей 16 самолетов T-50I в 2013-2014 годах), Ирака (законтрактовавшего 24 самолета T-50IQ, поставки были начаты в марте 2017 года, поставлено к настоящему времени шесть самолетов) и Филиппин (получивших 12 самолетов FA-50PH в 2015-2017 годах).

Церемония ввода в состав ВВС Таиланда двух первых учебно-боевых самолетов KAI Т-50ТН (бортовые номера "40101" и "40102"). Такли, 25.01.2018 (с) ВВС Таиланда

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