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Уралвагонзавод вложил в IT более полумиллиарда рублей

29.01.2018 Ростех 199 0
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Уралвагонзавод
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".
Источник: Ростех

Уралвагонзавод, входящий в Госкорпорацию Ростех, опубликовал данные о мерах по обеспечению IT-безопасности предприятия в прошлом году. Кроме того, УВЗ направил более 550 млн рублей на развитие и внедрение информационных технологий. На всех предприятиях интегрированной структуры велась системная работа с информационными данными.


Согласно обнародованной отчетности, в 2017 году на предприятии было заблокировано 13 743 попытки доступа к информационным ресурсам, закрыто 2086 уязвимостей информационных систем, предотвращено 2113 вирусных заражений и заблокировано 76 250 сообщений по электронной почте, представляющих угрозу безопасности.


В первую очередь IT-структуры обеспечивали производственную деятельность: планирование, контроль и оперативное управление, расчет потребности в ресурсах, учет движения товарно-материальных ценностей, мониторинг работы оборудования и т.д. Всего на Уралвагонзаводе функционировали 32 информационные системы, а также внедрялись базовые программные платформы. В системах ERP предприятия предусмотрено более 10 тысяч рабочих мест, установлено 15 320 обновлений систем и программного обеспечения. Только на головном предприятии в системе ERP проводится более 120 тысяч транзакций ежедневно.


IT-специалисты УВЗ также гарантировали необходимый уровень автоматизации финансово-экономической деятельности интегрированной структуры и ее информационную безопасность. Практически все конструкторы и технологи работают с автоматизированными системами проектирования, при этом более 67% составляет программное обеспечение отечественной разработки.


«Подводя итоги 2017 года, необходимо отметить, что поставленные руководством корпорации задачи по обеспечению управления предприятиями Уралвагонзавода, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, конструкторско-технологической подготовки и производственной деятельности выполнены в полном объеме. Повышена оперативность принятия управленческих решений», – отметил директор по информационным технологиям Уралвагонзавода Михаил Кохан. По его словам, в 2018 году предприятию предстоит масштабная работа по интеграции информационных систем, дальнейшему развитию автоматизации производственных процессов.
26.01.2018
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