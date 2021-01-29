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Поставки двигателей РД-180 в США продолжатся, сообщил Патрушев

29.01.2018 РИА Новости 178 0
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Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Maxim Marmur

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим", - сказал Патрушев журналистам.

Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Персоны
Патрушев Николай

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