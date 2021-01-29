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Курсанты российских вузов изучают новейшие штурманские средства

29.01.2018 РИА Новости 169 0
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Курсанты в Военно-Морском Институте
Курсанты в Военно-Морском Институте.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Курсанты штурманских факультетов вузов Военно-морского флота (ВМФ) России изучают навигационные средства, еще не поступившие на корабли, непосредственно на предприятиях-производителях, заявил в субботу главный штурман Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирал Эдуард Луйк.

День штурмана отмечается в ВМФ России 25 января.

"Новейшие средства, которых еще нет на флоте, изучаются курсантами прямо на предприятиях под руководством опытных специалистов предприятий промышленности и преподавателей. В учебных заведениях мы работаем на упреждение для подготовки наших штурманов к эксплуатации этих средств, когда они поступят на корабли", - сказал Луйк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что ВМФ России обновляет свой состав в соответствии с государственной программой вооружения, и на новые корабли устанавливаются новые морские средства навигации. "На подводных лодках установлены новейшие навигационные комплексы на базе инерциальных навигационных систем, входящих в их состав. Это комплексы на атомных подводных лодках "Симфония", на неатомных подводных лодках - "Андога", - констатировал контр-адмирал.

Он подчеркнул, что "впервые отмечено руководителями предприятий-производителей этих комплексов тесное взаимодействие штурманов и промышленности по их освоению".
27.01.2018
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Военные учения

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