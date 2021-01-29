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Минобороны планирует выдать своим гражданским служащим меховые шапки

29.01.2018 РИА Новости 230 0
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Росгвардия
Военнослужащий Росгвардии.
Источник: Александр Колесников/Росгвардия

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство обороны России планирует обеспечить своих федеральных гражданских служащих меховыми шапками и женскими шляпами, следует из проекта приказа министра обороны, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказом предполагается утвердить нормы снабжения предметами формы одежды. Планируемый срок его вступления в силу - март. Изменения вносятся в приложение к 595-му приказу министра обороны от 2015 года "Об утверждении нормы снабжения предметами формы одежды федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны".

В проекте документа определено, что федеральным гражданским служащим оборонного ведомства будут выдаваться "шапка-ушанка меховая, шапка меховая, шляпа парадная, шляпа повседневная, туфли или ботинки".

Меховая шапка-ушанка вводится на снабжение в дополнение к повседневной фуражке, "безухая" меховая шапка - к повседневной кепке. Повседневную и парадную шляпы вместо кепки получат женщины - гражданские служащие.

Форма одежды федеральных государственных гражданских служащих российского оборонного ведомства почти не отличается от военной. Знаки различия гражданского персонала, имеющего классные чины, - серебристого цвета. У военнослужащих (за исключением носимых на камуфлированной полевой форме одежды) - золотистого. Бесплатное обеспечение спецодеждой служащих Вооруженных сил России без классных чинов не предусмотрено.

Женские парадные шляпы по форме напоминают головные уборы дам, проходящих военную службу в военно-морских силах ряда государств мира, в частности, Казахстана.
28.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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