Ускорение Путина: гражданскую авиацию переведут на сверхзвук



Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Президент Владимир Путин предложил создать в России современный гражданский сверхзвуковой самолет на базе ракетоносца Ту-160. В ОАК заверили, что уже ведут такие разработки. Эксперты сомневаются, что проект может быть коммерчески успешным в массовом сегменте, но отмечают, что подобные лайнеры могут быть востребованы на рынке деловой авиации.

Сверхзвук на бумаге

Президент России Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова предложил отечественному авиапрому вернуться к идее создания гражданской версии сверхзвукового самолета.

Такую мысль президент высказал после того, как на его глазах в небо поднялся новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Надо сделать гражданскую версию",- сказал он.

Президент также поделился с сотрудниками предприятия своими воспоминаниями о полете на Ту-160 ("белый лебедь") в 2005 году. "Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне", - сказал он. "Летчикам в известной степени можно позавидовать", - добавил президент.

Идея создать гражданский сверхзвуковой самолет не нова. В 60-е годы прошлого столетия сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан КБ им. Туполева. В 1969 году он стал первым в истории пассажирским авиалайнером, преодолевшим звуковой барьер на высоте 11 тыс. метров. В том же году в воздух поднялся британско-французский аналог - сверхзвуковой лайнер Concorde. Оба они летали в сегменте гражданской авиации.

Правда, коммерческая карьера Ту-144 была недолгой - в 1978 году "Аэрофлот" прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. По официальной версии, поводом послужила катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д, но неофициально причиной стала нерентабельность таких полетов: даже с учетом того, что билеты на такие самолеты стоили в полтора раза больше обычных, полученные от их продажи средства не покрывали даже части эксплуатационных расходов, вызванных высоким расходом топлива и сложным обслуживанием.

Concorde пролетали чуть дольше - Аir France и British Airways прекратили сверзвуковые полеты в 2003 году в связи с повышением цен на авиатопливо.

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - подчеркнул Путин.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ответ сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

В ОАК "Газете.Ru" подтвердили эту информацию, правда, не раскрыли подробности проекта.

"ОАК в настоящее время ведет работу над рядом перспективных проектов, в том числе над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160",- уточнили в пресс-службе корпорации.

Самолет для шейха

Переделать Ту-160 в пассажирский самолет можно, но подобную модификацию будет чрезвычайно сложно сертифицировать на соответствие действующим нормам летной годности применительно к коммерческим авиалайнерам. Лучше пойти по пути широкого использования технологий в некой новой конструкции, процесс разработки и испытаний которой изначально будет проходить под наблюдением гражданских авиационных властей, отмечает эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов.

При сегодняшнем уровне отечественного авиапрома возможность в ближайшие годы создать с нуля гражданский сверхзвуковой самолет вызывает большие сомнения, считает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

"Сверхзвуковая авиация - это очень дорогое удовольствие. Двигатель, который может развивать скорость выше скорости звука, не может быть экономичным с точки зрения расхода топлива, а сейчас в авиапроме идет борьба за каждую каплю керосина", - пояснил он.

Сверхзвуковые лайнеры очень дорогие не только в плане расхода керосина, но и в обслуживании. Самолет - очень сложный продукт, производители современных лайнеров смогли добиться готовности к вылету своих машин до уровня 95%, со сверхзвуковыми это невозможно. "Издержки сверхзвуковой авиации настолько высоки, что коммерческим такой проект быть не сможет", - уверен Крамаренко.

Кроме того, для приема таких самолетов подходит далеко не каждый аэродром из-за высокой взлетно-посадочной скорости самолета. Например, Ту-144 мог садиться и взлетать всего только в 18 аэропортах СССР, а для приема Concorde аэропорту и вовсе требовался отдельный сертификат.

При этом в России сейчас спроса на подобный самолет нет. "Он мог бы летать, конечно, в Хабаровск или Владивосток, но авиасообщение с этими регионами и так субсидируется государством, а здесь нагрузка вырастет в разы", - отмечает Крамаренко.

По мнению Карнозова, сверхзвуковые самолеты с салонами повышенной комфортности вполне могут найти спрос на рынке деловой авиации, где действуют иные, более мягкие требования летной годности. В частности, интерес к подобной технике высказывался со стороны аравийских монархий.

Рынок для таких самолетов очень узкий и специфичный, соглашается Крамаренко. "Есть очень богатые люди, которые готовы платить за возможность летать со скоростью звука", - добавляет он. Для них в сегменте административных самолетов в течение ближайших 10 лет что-то подобное может появиться, полагает эксперт.

"Нужно также учитывать, что будущим эксплуатирующим организациям сверхзвукового делового самолета, скорее всего, придется планировать полеты так, чтобы преодоление звукового барьера и полет на сверхзвуковой скорости проходили бы над океанской поверхностью, ведь за воздействие звуковой волны на населенные пункты придется отвечать. Например, англо-французский Concorde выходил на сверхзвук над Атлантикой. А недолгая эксплуатация Ту-144 на воздушных линиях прошла с большим количеством жалоб и нареканий от жителей поселков, где пролегали участки набора высоты и снижения", - сказал Карнозов.

Екатерина Каткова