Формирование облика боевой экипировки "Ратник-3" завершено - разработчик
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Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Научно-исследовательская работа по новому поколению боевой экипировки "Ратник" завершена, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Дмитрий Семизоров.
"В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих", - сказал Д.Семизоров.
"Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику (министерству обороны РФ). Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения", - добавил он.
В состав экипировки "Ратник" входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.
Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что российские военные могут получить "Ратник-3" уже к 2023 году.
По его словам, новое поколение "Ратника" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США в противопульной и противоосколочной стойкости.
Кроме этого, у "Ратника-3" выше дальность обнаружения и распознавания целей оптико-электронными средствами, а также эффективность стрельбы.
В экипировку нового поколения также могут быть интегрированы экзоскелет, мини и микроробототехнические комплексы, сообщил главком.
Полный текст интервью будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru
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28.01.2018
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