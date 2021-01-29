Формирование облика боевой экипировки "Ратник-3" завершено - разработчик



Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Научно-исследовательская работа по новому поколению боевой экипировки "Ратник" завершена, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Дмитрий Семизоров.

"В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих", - сказал Д.Семизоров.

"Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику (министерству обороны РФ). Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения", - добавил он.

В состав экипировки "Ратник" входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что российские военные могут получить "Ратник-3" уже к 2023 году.

По его словам, новое поколение "Ратника" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США в противопульной и противоосколочной стойкости.

Кроме этого, у "Ратника-3" выше дальность обнаружения и распознавания целей оптико-электронными средствами, а также эффективность стрельбы.

В экипировку нового поколения также могут быть интегрированы экзоскелет, мини и микроробототехнические комплексы, сообщил главком.

Полный текст интервью будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru