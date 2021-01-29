Китайская частная компания запустит первую коммерческую ракету в июне текущего года



Флаг Китайской Народной Республики.

Источник: Fotolia/ Stripped Pixel Флаг Китайской Народной Республики.Источник: Fotolia/ Stripped Pixel

Частная компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS), передает ТАСС сообщение главы предприятия Шу Чана.

На реализацию бюджетного проекта уже выделены средства в размере 500 млн. юаней ($78,2 млн.).

Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям,

рассказал Шу Чан.

Вторая ракета (OS-M), по его словам, будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже.

Глава компании пояснил, что в ближайшем будущем "не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства".

Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия – реализация коммерческих проектов,

сказал он.

Гендиректор также сообщил, что, в отличие от американской SpaceX, китайская Lingtai Kongjian собирается создавать "компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться весьма недорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США".

Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,

заявил он, выразив надежду, что, "несмотря на долгую окупаемость космических проектов", частные инвесторы не останутся равнодушными к начинаниям его компании.