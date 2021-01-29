Китайская частная компания запустит первую коммерческую ракету в июне текущего года
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Флаг Китайской Народной Республики.
Источник: Fotolia/ Stripped Pixel
Частная компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS), передает ТАСС сообщение главы предприятия Шу Чана.
На реализацию бюджетного проекта уже выделены средства в размере 500 млн. юаней ($78,2 млн.).
Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям,
рассказал Шу Чан.
Вторая ракета (OS-M), по его словам, будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже.
Глава компании пояснил, что в ближайшем будущем "не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства".
Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия – реализация коммерческих проектов,
сказал он.
Гендиректор также сообщил, что, в отличие от американской SpaceX, китайская Lingtai Kongjian собирается создавать "компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться весьма недорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США".
Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,
заявил он, выразив надежду, что, "несмотря на долгую окупаемость космических проектов", частные инвесторы не останутся равнодушными к начинаниям его компании.
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28.01.2018
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