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Китайская частная компания запустит первую коммерческую ракету в июне текущего года

29.01.2018 Военное обозрение 158 0
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Флаг КНР
Флаг Китайской Народной Республики.
Источник: Fotolia/ Stripped Pixel

Частная компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS), передает ТАСС сообщение главы предприятия Шу Чана.

На реализацию бюджетного проекта уже выделены средства в размере 500 млн. юаней ($78,2 млн.).

Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям,

рассказал Шу Чан.

Вторая ракета (OS-M), по его словам, будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже.

Глава компании пояснил, что в ближайшем будущем "не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства".

Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия – реализация коммерческих проектов,

сказал он.

Гендиректор также сообщил, что, в отличие от американской SpaceX, китайская Lingtai Kongjian собирается создавать "компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться весьма недорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США".

Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,

заявил он, выразив надежду, что, "несмотря на долгую окупаемость космических проектов", частные инвесторы не останутся равнодушными к начинаниям его компании.
28.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
США
Компании
SpaceX

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